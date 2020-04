Von Frank Goertz

Soziale Distanz rettet Leben,

Arbeitsplätze und Existenzen

Diese Rubrik, Thema der Woche, ist auch im Rückblick ein Gradmesser, was die Menschen beschäftigt. Vor exakt vier Wochen hat mein Kollege Thomas Eier unter der Überschrift „Nicht normal“ zum ersten Mal das Thema Corona in den Mittelpunkt einer geschichtsträchtigen Woche gerückt. Am Samstag zuvor hat Maik Disselhoff getitelt: „Leergefegt“. Damit meinte er aber nicht die Straßen, sondern den Markt für Erzieherinnen. Und am 1. März hat der Autor dieser Zeilen noch die „Herkulesaufgabe“ bemüht, um auf die Wohnraumknappheit in der Region hinzuweisen.

Im Rückblick erscheint „Herkulesaufgabe“ für den Beitrag am 1. März floskelhaft. Wie aus einer anderen Zeit. Damals hat sich die Corona-Krise schon angeschlichen. Für Verunsicherung gesorgt. Der Autor dieser Zeilen hat sich kurze Zeit später gefragt, ob er noch ins Sportstudio gehen kann. Einige Tage später wurde ihm diese Entscheidung abgenommen. Ob ein Start am 5. Juli bei einem Langdistanz-Triathlon in Roth in Corona-Zeiten angebracht ist, hat er dann gegrübelt, in der Hoffnung, dass dieser Albtraum nur ein kurzer ist. Mit der Frage „Starte ich oder verzichte ich“ mussten sich Sportler nicht lange beschäftigen, denn der Organisator der Veranstaltung hat schon am 26. März Verantwortung übernommen und sie schweren Herzens abgesagt.

Verantwortung übernehmen auch die Menschen in der Region, die soziale Distanz wahren. Sie schützen nicht nur sich. Sie schützen das Leben ihrer Mitmenschen. Sie schützen aber auch Arbeitsplätze, Existenzen. Dass die Corona-Krise einen Flurschaden in der Wirtschaft hinterlässt, dürfte jeder verstanden haben. Aber, die Hoffnung bleibt, aus der Krise kann die Wirtschaft auch zu neuer Stärke zurückfinden. Etwa indem die Menschen den Wert des Einzelhandels vor Ort erkennen, dem Menschen aus dem Ort ein Gesicht geben.

Ostern könnte entscheidend sein. Jeder Tag, an dem das Virus sich weiter ausbreitet, vernichtet Leben. Jeder Lockdown-Tag zerstört Existenzen. Provokant, wenn Kontaktbeschränkungen, mit denen Zeit teuer erkauft wird, durch Menschen konterkariert werden, die sorglos etwa am Kraichsee in Sternenfels ein Picknick machen, Kinder aus nah und fern im Rotationsverfahren toben lassen oder sich bei einer Grillparty mit Freunden amüsieren, weil sie die Korrelation zwischen Kontakt und Virusverbreitung nicht kapieren oder meinen, für sie gelten andere Regeln.