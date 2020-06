Vabanquespiel

Von Carolin Becker

Von Normalität sind Schulen und Kindertagesstätten noch weit entfernt.

Dass Politik ein Kinderspiel sei, hat keiner ernsthaft behauptet. Doch hätte sich niemand vor Ausbruch der Corona-Krise ausmalen können, mit welch komplexen Problemstellungen die Verantwortlichen – zusätzlich zu den ohnehin reichlich vorhandenen Baustellen – konfrontiert werden würden. Der Umgang mit einem Virus, dessen Eigenschaften selbst Experten erst sukzessive zu verstehen lernen, zwingt zu Entscheidungen, deren Konsequenzen sich erst in Wochen, Monaten oder gar Jahren zeigen werden. Ist es richtig, in den Kindertagesstätten in wenigen Tagen wieder mit dem Vollbetrieb zu starten? Wäre es der richtige Weg, nach den Sommerferien auf das Abstandsgebot in den Schulen zu verzichten, um einen Normalmodus wie in Vor-Corona-Zeiten zu ermöglichen? Was wiegt schwerer: Das Recht auf Bildung, die Nöte der Eltern, die auf eine Betreuung des Nachwuchses angewiesen sind, oder eben doch die Sorge vor einer neuen, mächtigen Infektionswelle?

Ganz klar: Der Schaden, den Kinder gleich welchen Alters durch eine noch längere Zwangspause erleiden würden, wäre immens. Ganz abgesehen vom Lernstoff, den der Experte vor Ort eben doch besser vermitteln kann als jedes Computerprogramm und auch jedes Elternteil – Begegnungen mit Gleichaltrigen sind für die Entwicklung ebenfalls unverzichtbar. Der Weg, den die Schulen nun bis zu den Sommerferien gehen mit einem Mix aus Präsenz- und Heimunterricht, stellt einen mit unfassbar großem Aufwand gestalteten Kompromiss dar. Der Stein der Weisen ist er aber nicht angesichts der Tatsache, wie viele Lerninhalte in Nebenfächern wegbrechen und wie wenig effektive Lernzeit gerade den Grundschülern verbleibt.

Die Politik kann nur die Richtung vorgeben, die Umsetzung erfolgt vor Ort, und hierbei fällt ebenso wenig Vergnügungssteuer an. Das ohnehin schwierige Personalmanagement bei Kindertagesstätten wird nun noch stärker auf die Probe gestellt, wenn Betreuungskräfte der Risikogruppe angehören und nicht eingesetzt werden können. Normalität wird nicht einkehren, denn die verbliebenen Erzieherinnen können sich nicht zweiteilen, und es müssen Abstriche an den Öffnungszeiten in Kauf genommen werden. Nicht allen Eltern ist damit wirksam geholfen, viele jedoch können aufatmen. Allerdings nur so lange, wie es dem Virus gefällt. Abstandhalten geht im Umgang mit kleinen Kindern so wenig wie unter Fußballprofis auf dem Platz. Allerdings werden diese regelmäßig auf Corona getestet…