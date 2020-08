Paprikawäldle?

Von Thomas Eier

Von Soßen, Eichen, einem Spielplatz

und dem Einfluss der „Sprachpolizei“

Ein typisches Sommerloch-Thema? Da irrt der Bürgermeister, denn über den Begriff „Zigeuner“ und seine Berechtigung wird nicht erst seit Beginn der Ferien diskutiert. Stattdessen hat die Entscheidung des Unternehmens Knorr, seine „Zigeunersauce“ in „Paprikasauce Ungarische Art“ umzubenennen, das Thema neu in den Fokus gerückt und eine Debatte ausgelöst, die ebenso kontrovers wie emotional ausfällt.

Zigeunerschnitzel oder Paprikaschnitzel? Während ein Leser den Einfluss der „Sprachpolizei“ kritisiert, die im Zweifel sogar dem Volksmund den Mund verbieten wolle, finden andere mehr Rücksichtnahme richtig und wichtig. Was aber ist mit der „Zigeunereiche“ in Zaisersweiher oder dem „Abenteuerspielplatz Zigeunerwäldle“ auf Gemarkung Ölbronn-Dürrn? Hier helfen Paprika und ungarische Art nicht aus der Misere.

Über den Fall Knorr lässt sich deshalb trefflich streiten, weil hier – analog zur Debatte um den „Sarotti-Mohr“, der zum „Magier“ wurde – die Klischees des bodenständigen Traditionalisten und des abgehobenen Weltverbesserers aufeinanderprallen. Während Sinti und Roma die Bezeichnung „Zigeuner“ eindeutig als diskriminierend empfinden, geht es im Streit der Außenstehenden vor allem ums Prinzip und die unterschwellige Frage: Ist jeder, der sich nach alter Gewohnheit an der Zigeunereiche oder im Zigeunerwäldle trifft, automatisch ein Rassist oder doch zumindest Ignorant?

Die Antwort lautet nein, weil es nicht um plakative Begriffskosmetik gehen sollte, sondern um Geisteshaltungen, die sich hoffentlich verändert haben. Ist das der Fall, werden die Zigeunereiche und das Zigeunerwäldle zu Zeitzeugen früherer, dunklerer Epochen, in denen Angehöriger anderer Volksgruppen und Lebensweisen auf Vorurteile und Ausgrenzung stießen und Verfolgung fürchten mussten. Die entscheidende Frage ist also nicht, ob sich Namen verändern, sondern ob sich Einstellungen verändern. Sind wir heute aufgeklärter und toleranter? Falls ja, dürfen in Zeiten, in denen wir uns um die Integration von Roma in Enzberg bemühen, Zigeunereiche und Zigeunerwäldle gerne als lebendige Mahnmale verstanden werden, die helfen, unser Bewusstsein zu schärfen.

Folglich muss keiner die verbale oder echte Säge herausholen, und selbst wenn das Thema nicht von globaler Tragweite sein sollte, schadet ein wenig Nachdenken über heimatgeschichtliche Altlasten nicht – im Sommer wie das ganze Jahr.