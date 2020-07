Noch ein Corona!

Von einer Stimmungslage zwischen

Krise, Mut und Partylaune

Während das heimische Gesundheitsamt weiterhin aufmerksam jede einzelne Neuinfektion im Auge behält und sich eine regionale Wirtschaftskonferenz, die vorsichtshalber online abgehalten wird, mit den dramatischen wirtschaftlichen Folgen der Krise beschäftigt, feiert das Partyvolk auf Mallorca, als gäbe es kein Corona-Virus, sondern nur das gleichnamige Bier. So zeigen die Bilder dieser Woche die ganze Bandbreite der Gefühle, die sich um die nach wie vor grassierende Pandemie ranken – zwischen Mahnungen zur Vorsicht und tiefen Existenzsorgen auf der einen und der feucht-fröhlichen Neigung zu totaler Ignoranz auf der anderen Seite.

Nun ist Corona kein spanisches, sondern ein mexikanisches Produkt, aber was soll’s: Diese Krise ist international, und umso schwerer ist die Lage für die exportabhängige Wirtschaft in der Region, die sich nicht einfach Mut ansaufen kann, sondern gute Übergangsstrategien und einen langen Atem braucht, um irgendwann die Durststrecke hinter sich zu lassen. Den Eindruck, den die Szenen vom Ballermann-Quartier vermitteln, teilen jedenfalls weder die Firmenchefs noch die Gesundheitsexperten – die Pandemie, mahnen Letztere gebetsmühlenhaft, sei eben nicht vorbei, und zum Feiern sei es deshalb deutlich zu früh.

Betriebe, Behörden, Kommunen, Kurzarbeiter und einfach alle wünschen sich, dass die Wackelpartie möglichst rasch einer endgültigen Entwarnung weichen möge, die der Welt wohl nur ein flächendeckend verabreichter Impfstoff bringen kann. Bis dahin schielen wir mit einer Mischung aus Genervtheit und Anspannung auf die Entwicklung der Fallzahlen hierzulande und rund um den Globus, wo alles noch viel schlimmer ist. Der Spagat zwischen scheinbarer Normalität und Anti-Corona-Regeln ist zur lästigen Dauerübung geworden, und kaum gewöhnen wir uns an sinkende Zahlen, rufen uns Meldungen über Infektionen unter Berufsschülern und Seminaristen den Ernst der Lage in Erinnerung. Vorboten einer neuen Welle?

„Nur Mut!“, war die Wirtschaftskonferenz überschrieben, und Durchhalteparolen können nicht schaden, denn mal ehrlich: Würden wir nicht alle gerne die Koffer packen, auf die Insel abhauen und wie früher ein Fass aufmachen? Stattdessen sagt uns der Verstand, dass der Preis dafür (noch) zu hoch ist, den im Zweifelsfall die Mallorquiner oder Unbeteiligte zu Hause bezahlen müssen. Also genießen wir unser Corona oder San Miguel oder was auch immer vorerst weniger unbeschwert und in kleinerer Runde – mit einem Prosit auf Distanz.