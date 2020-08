Mit aller Gewalt

Von Thomas Eier

Im Polizeialltag können

Routineeinsätze rasch eskalieren

Darf man der Geschichte vom Räuber Hotzenplotz und anderen Überlieferungen glauben, genoss in der guten, alten Zeit der „Herr Wachtmeister“, der damals von Amts wegen männlichen Geschlechts sein musste, eine natürliche Autorität, die jeden Spitzbuben schon dadurch in Schockstarre versetzte, dass der Mann mit Pickelhaube seinen Schurrbart zwirbelte. Heute ist vieles anders, und das nicht allein deshalb, weil sich längst auch Frauen als Ordnungshüter bewähren. Außerdem hat die Ehrfurcht vor der Uniform gewaltig gelitten, und die Meldungen, wonach Polizeibeamte und -beamtinnen im Dienst körperlich angegangen und im schlechtesten Fall verletzt werden, häufen sich.

Am Dienstag dieser Woche traf es in Pforzheim erst eine Zivilfahnderin der Rauschgiftermittlungsgruppe, die es mit einem rabiaten 16-Jährigen zu tun bekam, und dann, am Abend, eine uniformierte Kollegin, die bei Familienstreitigkeiten schlichten wollte und stattdessen von einem angetrunkenen Beteiligten in den Bauch getreten wurde. Gefühlt vergeht inzwischen keine Woche – und vor allem kein Wochenende – mehr ohne einen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, wie die Gewaltausbrüche im Amtsdeutsch genannt werden. 2019 gab es laut Statistik des Präsidiums Pforzheim in der Region 146 Fälle, dabei wurden 76 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte leicht und einer schwer verletzt.

Es geht gewalttätiger zu, und das kann auch in umgekehrter Richtung gelten, wie die aktuelle Diskussion über heftige Polizeieinsätze in Frankfurt und Düsseldorf zeigt. Was den Bürger und Beobachter verwundert: Wird es handgreiflich, geschieht dies in aller Regel nicht bei der Ergreifung von Schwerstkriminellen, sondern in alltäglichen Situationen wie Fahrzeug- oder Alkoholkontrollen oder auch bei familiären Konflikten, wenn die Beteiligten in der Streife, die eigentlich beruhigend einwirken will, ihren neuen Feind ausmachen. Alkohol und Drogen spielen eine große Rolle, doch eine alleinige Erklärung für die Aggressionen sind sie nicht.

Mittlerweile, so der ungute Eindruck, müssen Polizisten und Polizistinnen schon mit Kampfhandlungen rechnen, wenn sie nur einen Halbstarken auf die Maskenpflicht hinweisen wollen. Ob verschärfte Strafen wirklich helfen, das Phänomen einzudämmen, ist fraglich. Und ein Schurrbart wie bei Wachtmeister Dimpfelmoser, den seine weiblichen Kolleginnen höchstens ankleben könnten, bewirkt erst recht nichts mehr.