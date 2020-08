Guter Anfang

Von Frank Goertz

Warum Barrierefreiheit einer der Schlüssel zur neuen Mobilität ist

Barrierefreiheit – eine der ganz großen Herausforderungen. Wer heute den Kopf schüttelt, wenn das Land die Vorgabe macht, dass am 1. Januar 2022 alle Stolperfallen und Stufen beim Buseinstieg beseitigt sind, darf sich gerne fragen, ob er in 20, 30 oder 40 Jahren noch so flotten Fußes unterwegs oder doch auf einen Rollator angewiesen ist. Mal eben mit dem Auto in die Stadt fahren, ist dann vielleicht auch nicht mehr möglich. Insofern ist die Zielvorgabe des Landes richtig. Denn sie macht den öffentlichen Nahverkehr nicht nur barrierefrei, sondern auch attraktiv und komfortabel für eine Gesellschaft, die immer älter wird.

Den Trägern des Nahverkehrs und den Kommunen bleibt nichts anderes übrig, als sich den Herausforderungen zu stellen. Auch wenn die Kosten immens sind und bei den Planungen die Tücken nicht selten im Detail liegen. Aber immerhin will Mühlacker im Herbst zehn Haltestellen barrierefrei umgebaut haben. Eine Frage hat Bürgermeister Winfried Abicht in dieser Woche allerdings unbeantwortet gelassen: Wie sollen in der Stadt in den nächsten anderthalb Jahren alle 84 Bushaltestellen mit 137 Haltepunkten barrierefrei sein? Abicht scheint zu ahnen: Das gibt nichts! Was kein Grund sein darf, das Thema zu den Akten zu legen. Wetten, dass das Land seine Förderpolitik für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen auch nach 2022 noch aufrecht erhält?

Barrierefreiheit gilt nicht nur für den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch für den Individualverkehr. Nein, nicht den mit dem Auto. Fahrräder werden immer populärer – nicht zuletzt durch die Unterstützung beim Antrieb, bei der E-Biker im hügeligen Gelände nicht erst das Siegel der Stiftung Wadentest benötigen, um Höhenmeter stressfrei zu bewältigen. Auch hier hat das Land die Signale der Zeit erkannt und fördert ein Netz alltagstauglicher Fahrradverbindungen entlang der Siedlungsachsen.

Dass Mühlacker den Rückenwind genutzt und auf seiner Gemarkung die Schwachstellen der Radnetz-Verbindung zwischen Pforzheim und Illingen ausgemerzt hat, zeugt von Weitsicht. Auch wenn die Stadt noch meilenweit davon entfernt ist, fahrradfreundlich zu sein. Aber jede Kurbelumdrehung in diese Richtung bringt sie näher ans Ziel. Einen Haken hat der Radnetzgedanke nur: Was nutzt Radfahrern der beste Weg in Mühlacker, wenn die Nachbarn, etwa Illingen, nichts in ihr Netz investieren? Aber vielleicht setzt auch hier irgendwann mal ein Umdenken ein…