Zu Fuß auf das Dach der Republik

Weinheim/Braunschweig (lh). Die 400-Meter-Hürden-Läuferin Carolina Krafzik aus Niefern-Öschelbronn geht an diesem Wochenende bei der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft in Braunschweig an den Start. Klares Ziel dabei dürfte für die Sportlerin vom VfL… »