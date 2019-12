Wiernsheim (pm). Die Wiernsheimer Luftgewehrschützen haben in der Bezirksliga ihre ersten Mannschaftspunkte geholt. Am dritten Wettkampftag in Leingarten fuhr das Team von der Platte zwei 4:1-Erfolge ein, was für den Sprung vom siebten auf den fünften Platz reichte. Für die Siege gegen den KKSV Zell und den SSV Walheim zeichneten Leonie Stolle, Jessica Roux, Timo Schaber, Elmar J. Quere, Willi Gillé, Marion Zetzmann und Maike Dingler verantwortlich.