Ludwigsburg (sil). Die Volleyballer des TSV Ötisheim haben ihr Pokalspiel beim Liga-Konkurrenten MTV Ludwigsburg IV gewonnen. Die Mannschaft um Ronny Kirchhof trat am Montagabend in einer Notbesetzung an, was sich jedoch nicht nachteilig auswirkte: Mit einem klaren 3:1-Erfolg qualifizierte sich die Mannschaft für das XXXXX-Finale im Bezirkspokal (Württemberg).