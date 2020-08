Türkischer SV liefert großen Kampf

Von Frank Wewoda

SpVgg Zaisersweiher– Conweiler-Schwann 3:0

Voll des Lobes über die Leistung seines Teams war SpVgg-Trainer Jürgen Widmann nach dem 3:0, das Jannik Specht mit drei Toren in der 34., 77. und 90. Minute fast im Alleingang herausschoss. „Wir hatten einfach einen guten Tag, sind überragend gestanden und den Gegner früh angelaufen“, erklärte Widmann.

Die Treffer in der zweiten Halbzeit erzielte Neuzugang Specht, der aus der Kreisklasse B Kraichgau vom FV Bauerbach gekommen war, als Vollstrecker vom Elfmeterpunkt. „Der entwickelt sich bei uns zur richtigen Rakete“, freute sich sein neuer Coach, der den Sieg als „grundlegend verdient“ bezeichnete. „Die Passgenauigkeit im letzten Drittel hätte noch besser sein können. In der zweiten Halbzeit sind wir tief gestanden und hätten den Gegner noch früher auskontern können“, sah der Trainer der Heimelf noch Verbesserungspotenzial im Spiel seiner Truppe.

Extrem viele Spieler seien nicht zur Verfügung gestanden für seine Elf, die so mit Spielern von der zweiten Mannschaft gespickt war. Für Conweiler-Schwann sei die Aufgabe aber auch schwer gewesen, die doch 45 Minuten Anreise mit dem Auto auf dem Buckel hatten, was werktags doch eine ziemlich weite Strecke sei. Insofern sah Widmann nicht ganz gleiche Voraussetzungen, was seine Freude über die Vorstellung seines TEams aber nicht schmälerte.

Fatihsp. Pforzheim – Türk. SV Mühlacker 5:0

Mindestens „zwei bis drei Tore zu hoch“ fiel der Sieg für Fatihspor am Ende aus, fand Mühlackers Trainer Hüsnü Gür, der selbst viele Jahre bei Fatihspor Pforzheim spielte. Der Trainer des A-Ligisten ärgerte sich am Ende über die späte Torflut im eigenen Kasten, denn sein Team hatte zuvor über weite Strecken im Pforzheimer Haidach eine couragierte Leistung gezeigt und dem Favoriten aus der Kreisliga einen sehenswerten Kampf geliefert. Mit erhobenem Haupt ging die Elf von Gür vom Platz, denn seine Männer hatten sich einige Chancen herausgespielt.

Hätte Kapitän Rasim Deli beim Stand von 0:0 vor der Pause einen direkten Freistoß für den Türkischen SV Mühlacker statt an den rechten Torpfosten in die Maschen gesetzt, wer weiß, ob das Spiel nicht einen ganz anderen Lauf genommen hätte. So konnte der Gegner aus der Kreisliga, dem in seinen Aktionen der Klassenunterschied vor allem im präziseren Passspiel anzumerken war, jedoch in der 39. Minute durch Ignazio d’Antoni in Führung gehen. „Unser Gegner hatte bis zum 1:0 keine glasklare Chance“, haderte Hüsnu der verpassten Gelegenheit hinterher nach, die Weichen im Spiel grundlegend anders zu stellen. Und in der zweiten Halbzeit hatte der Türkische SV den Ausgleich auf dem Fuß, den Mohamed Ali Sriha freistehend im Strafraum vergab, als er seinen eigenen Mann anschoss und der Ball von dort Haluk Koc, dem Schlussmann von Fatihspor, in die Hände fiel. So erzielte Yaha Sayhin das 2:0 in der 78. Minute, ehe Deniz Yalcin auf 3:0 (81. Minute) und 4:0 in der 83. Minute erhöhte. Beim 5:0 in der 89. Minute durch Samet Kaya war der Türkische SV Mühlacker dann offenbar schon mit den Gedanken eher in der Kabine.