Spielgemeinschaft: 08 und Hellas halten an Plänen fest

Von Lukas Huber

Ob und wann der Fußballbetrieb in den Amateurligen weitergeht, ist wegen der Corona-Krise mehr als offen. Doch trotz der Ungewissheit: Die beiden Mühlacker Vereine 08 und Hellas wollen am Plan ihrer Spielgemeinschaft festhalten.

Mühlacker. „Wir wollen die Spielgemeinschaft auf jeden Fall ins Leben rufen“, sagt Sergio de Sousa, Vorsitzender der Fvgg 08 Mühlacker. Ähnlich äußert sich sein Kollege vom FV Hellas, Nikolaos Dimas: „Wir möchten an unseren Plänen festhalten.“ Doch die infektionsschützenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus des Landes Baden-Württemberg erschweren das Vorhaben, wie die beiden Vertreter berichten.

Hellenen waren für Mitgliederversammlung schon vorbereitet

Die Griechen etwa, die nach jahrelanger Abstinenz vom Fußballbetrieb erst seit dieser Saison wieder eine Mannschaft stellen und ihre Heimspiele in Würm austragen, wollten schon vor knapp einem Monat eine Mitgliederversammlung mit Abstimmung über die Kooperation durchführen. Zunächst sei die Sitzung aber wegen eines Todesfalls auf den 14. März verschoben worden, doch an diesem Termin sei sie wegen der Corona-Pandemie nicht mehr möglich gewesen, sagt Dimas, der gut vorbereitet war. Die Stimmzettel seien schon gedruckt gewesen, und sowohl der Staffelleiter des Fußballkreises Pforzheim sowie Sergio de Sousa hätten ihr Kommen zugesagt, um Fragen zu beantworten. Nun stehe in den Sternen, ob es vor dem 1. Juni – bis dahin muss der Antrag für die SpG eingereicht werden – noch Gelegenheit für ein Treffen gibt. Es gebe deshalb Überlegungen, die Mitglieder im Internet oder per Briefwahl abstimmen zu lassen. „Noch haben wir ja etwas Zeit“, ist Dimas gelassen. Zumal er bereits einige Rückmeldungen von Mitgliedern bekommen habe, die nicht hätten zur Versammlung kommen können. „Etwa 90 Prozent haben sich für die Spielgemeinschaft ausgesprochen.“

„Die Abstimmung ist eigentlich nur noch eine Formalität“ (Sergio de Sousa, 08-Vorsitzender)

Die Nullachter, die die Mitglieder erst am 24. April einberufen wollten, waren zwar noch nicht so weit mit der Vorbereitung wie der mögliche künftige Partner, aber auch beim Verein im Käppele, der im Falle eines Zusammenschlusses den Sportplatz stellen würde, gibt es laut dem Vorsitzenden de Sousa eine klare Tendenz in Richtung der Spielgemeinschaft. „Die Abstimmung ist eigentlich nur noch eine Formalität“, sagt er. Der angedachte Termin sei noch nicht abgesagt, könne aber aller Voraussicht nach nicht stattfinden. „Wie wir unsere Mitglieder dann noch einbinden, müssen wir intern besprechen.“

Abbruch oder weiter? Vereine wünschen sich eine Entscheidung

Aktuell gibt es sowieso noch grundsätzlichere Fragen, die unbeantwortet sind. Der Spielbetrieb ruht, und der bfv arbeitet, wie berichtet, gerade an möglichen Szenarien, wie es weitergehen könnte. „Wir wissen nicht, ob die Saison abgebrochen und annulliert oder die Rückrunde im September gespielt wird oder welche Optionen noch in Betracht kommen“, sagt de Sousa, der auf eine baldige Entscheidung hofft. „Schließlich müssen wir in die Planung für die kommende Runde gehen.“

Offen ist etwa, in welcher Liga die mögliche SpG 08 Hellas Mühlacker antreten wird. Die Griechen haben nach dem aktuellen Tabellenstand gute Chancen, in die B-Klasse aufzusteigen, die Nullachter kämpfen als Vorletzter der A-Klasse gegen den Abstieg. Halten sie die Klasse, spielt auch die SpG A-klassig.

Eine offene Baustelle, für die die Verantwortlichen Planungssicherheit brauchen, ist neben der Kaderplanung die Besetzung des Trainerpostens. „Wir haben vor, Mitte April einen gemeinsamen Spielausschuss ins Leben zu rufen“, erklärt de Sousa. Der solle sich dann auch mit der Trainerfrage befassen, die noch offen sei. Es gebe „gewisse Vorstellungen“, spruchreif sei aber noch nichts. Aktuell leitet bei der 08 das Duo Domenico Lombardi und Vitor Ferreira Sousa die Einheiten, bei den Hellenen heißt der Coach Athanasios Dafkos.

Das sind die Regeln für die Bildung von Spielgemeinschaften

Der Paragraf 42 a der Spielordnung des Badischen Fußballverbands (bfv) gibt vor, unter welchen Bedingungen eine Spielgemeinschaft im Aktivenbereich der Herren möglich ist. Vorgesehen ist demnach etwa, dass eine Spielgemeinschaft zweier Vereine nur in Ausnahmefällen und auf Antrag zulässig ist, der vor einer Saison bis spätestens 1. Juni eingereicht werden muss.

Ein solcher Ausnahmefall liegt dann vor, wenn beispielsweise ein Spielermangel herrscht. „Die SpG muss darauf ausgerichtet sein, dass die beteiligten Vereine schnellstmöglich wieder eigenständig am Spielbetrieb teilnehmen können“, heißt es in der Satzung, die vorgibt, dass ein federführender Verein festgelegt werden muss, der dann im Namen zuerst genannt wird – im konkreten Fall wäre das, wie die Vereine in einem „Eckpunkte-Papier“ festgehalten haben, die Fvgg 08. Spielberechtigt sind dann alle Kicker, die bei den beiden Clubs einen Pass besitzen.

Das gemeinsame Team darf indes nur unterhalb der Kreisliga auflaufen – sofern die Vereine nicht eine Fusion bilden. Wird die SG also Meister der A-Klasse oder qualifiziert sich über die Relegationsspiele für die Kreisliga, so erhält das Aufstiegsrecht alleine der federführende Verein – hier also die 08. Verzichtet dieser, geht es auf den nächsten im Antrag genannten Club – im konkreten Beispiel den FV Hellas Mühlacker – über. Falls dieser ebenfalls ablehnt, steigt die in der Tabelle dahinter liegende Mannschaft auf.