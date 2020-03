Phönix Lomersheim gewinnt erstes Pflichtspiel in 2020

Mühlacker-Lomersheim (sil). Der TSV Phönix Lomersheim ist mit einem 2:1-Heimsieg gegen den FV Löchgau II in das Jahr 2020 gestartet.

Yaya Youssouf bescherte den Hausherren das 1:0 (19.), Lukas Buck legte kurz nach der Pause nach (46.). In der 60. Minute schaffte der FV zwar noch den Anschlusstreffer, am Ende durfte die Mannschaft von Trainer Simon Roller, die damit Siebter bleibt, aber trotzdem jubeln.

Lesen Sie einen ausführlichen Spielbericht in unserer gedruckten Ausgabe am Montag oder digital. Darin wird auch beschrieben, wo der Liganeuling tabellarisch steht und was der Sieg bedeutet.