Geislingen/Mühlacker (pm). Nach ihrem Auftritt in Leonberg hat Verena Canbaz vom Reit- u. Fahrverein Knittlingen-Kleinvillars am traditionellen Pferdemarkt in Geislingen teilgenommen und mit ihren Tieren das Programm bereichert. Die Dürrmenzerin stellte ihre Mini-Shethlandponys „Biene Maja“ und „Speedy“ in einem Einspanner vor, wofür es von der Jury eine dreifache Gold-Bewertung gab.