Silvesterlauf: Mehr als 3000 Sportler erwartet

Bietigheim-Bissingen (pm). Wenn der Jürgen Kessing, Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen, am morgigen Dienstag um 14 Uhr den Startschuss zum Silvesterlauf gibt, wird die Große Kreisstadt wieder einmal von Tausenden Läufern bevölkert. Zum Zeitpunkt des Online-Anmeldeschlusses am zweiten Weihnachtsfeiertag lagen den Organisatoren bereits 2880 Einzel-Registrierungen sowie Anmeldungen für 14 Jugend– und 16 Frauenstaffeln vor. Aufgrund der erwarteten Menge an Kurzentschlossenen ist damit zu rechnen, dass die 3000er-Marke morgen fällt.

Erstmalig gibt es einen Wettbewerb für reine Frauenteams. Drei Läuferinnen bilden ein weibliches Staffelteam. Das Mindestalter ist auf zwölf Jahre (Jahrgang 2007) festgelegt. Die drei Teilstrecken betragen ca. 4,9, 3,3 und 2,9 Kilometer, der Start erfolgt gemeinsam mit allen anderen Teilnehmern. Das Kernstück des Bietigheimer Silvesterlauf sind die vielen Freizeit- und Hobbyläufer, die sich gemäß dem Motto „Happy Running“ auf die 11,1 Kilometer lange Strecke begeben werden.

Alle die dabei eine Wunschzielzeit anstreben sollten im Startblock nach den Pacemakern Ausschau halten. Zu erkennen sind diese an großen, mit der Zielzeit beschrifteten Fahnen. In diesem Jahr unterstützen die Zugläufer Zielzeiten von 50, 55, 60, 65 sowie 70 Minuten, und bieten somit die Möglichkeit, im individuell angepassten Tempo die Strecke zu bewältigen. Auch der Staffelwettbewerb für Schul- und Vereinsteams bietet eine gute Möglichkeit, im Kollektiv die Teilstrecken (bis fünf Kilometer) anzugehen. Jeweils drei Läufer der Jahrgänge 2007 bis 2004 beziehungsweise 2007 bis 2000 bilden hierbei ein Team. Für die Zuschauer zählen sowohl der Start- und Zielbereich beim Viadukt als auch der Marktplatz zu den beliebtesten Hotspots.

Am heutigen Montag und morgen Vormittag findet die traditionelle Läufermesse in der Sporthalle statt. Dort können sich Kurzentschlossene, die die Wetterbedingungen abwarten möchten, heute von 12 bis 18 Uhr und morgen von 10 bis 12.30 Uhr nachmelden. In dieser Zeit können auch die Startunterlagen der bereits registrierten Läufer abgeholt werden.