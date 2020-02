Knappe Niederlage für die Goldstadt Löwen

Pforzheim (pm). Die Gewichtheber des SC Pforzheim haben ihren Auswärtswettkampf beim KSC Schifferstadt mit 472,9:484,4 verloren. Die Goldstädter hielten das Duell bis zum Ende hin offen, mussten den nicht voll leistungsfähigen Teammitgliedern Kamil Kucera und Steffen Krämer jedoch Tribut zollen. Somit nahmen die Löwen am Ende nur einen Punkt in die Heimat mit, was immerhin für den Sprung auf den vierten Tabellenplatz reichte. Nun hoffen die SC’ler auf einen erfolgreichen Schlussspurt in der zweiten Liga.