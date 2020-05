Training mit Einschränkungen

Mühlacker (pm). Ab Montag, 25. Mai, bietet der Hundesportverein Mühlacker wieder einen eingeschränkten Übungsbetrieb an. Laut einer Mitteilung bedeutet dies, dass sich diejenigen, die an der Welpengruppe – acht bis 24 Wochen – teilnehmen wollen, im Vorfeld telefonisch anmelden müssen. Welche Auflagen eingehalten werden sollen, werde dann vor Ort erklärt. Die Anmeldung ist unter der Telefonnummer 0172/1051390 von Montag bis Donnerstag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18Uhr bei der WelpentraInerin Brigitte Möller möglich.