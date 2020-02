Pforzheim (gl). Die A-Jugend-Handballer der SG Pforzheim/Eutingen fordern am Sonntag DHfK Leipzig zum Duell in der Bertha-Benz-Halle (12 Uhr) heraus. Bei der Meisterrunde um die Deutsche Meisterschaft tritt die SG als Ausrichter und Teilnehmer in Erscheinung; neben den Gästen aus Sachsen sind der HSV Hamburg sowie die SG Flensburg-Handewitt mit ihren Teams in Pforzheim zu Gast und treten gegeneinander an.