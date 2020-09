Die Handballsaison beginnt

Pforzheim/Enzkreis (gl). Im Fußball rollt der Ball schon seit einigen Wochen wieder, nun startet auch im Handball die neue Runde unter Corona-Bedingungen – zunächst mit den auf Verbands- und Bezirksebene auflaufenden Mannschaften und den in diesen Bereichen spielenden Jugendteams.

Ab dem ersten Wochenende im Oktober ist dann auch Anpfiff für die höherklassigen Teams – die Dritt-Bundesligisten und die Oberligen Baden-Württemberg. In Erwartung, dass der Ball bald wieder fliegt, sind die meisten der Vereine bereits im Juli wieder in den Übungsbetrieb eingestiegen, natürlich unter Beachtung von Hygienebestimmungen. Nicht zu beneiden waren – und sind auch noch – die Verantwortlichen des Managements, die sich oft verbiegen mussten, um Spielstätten und Bedingungen anbieten zu können, die den Schutz- und Hygieneauflagen sowohl für die Akteure als auch die Zuschauer entsprechen.

Abmessen, kleben, Organigramme für den Karten- und Thekenverkauf zu erstellen und mehr waren Aufgaben, die es zu stemmen galt, und dies unter dem Damoklesschwert finanzieller Verluste und drohender Sanktionen. Dass zum Saisonstart auch der Handballkreis Pforzheim zusammen mit den Kreisen Bruchsal und Karlsruhe im neu gebildeten Bezirk Alb-Enz-Saal aufgeht, darf nicht übersehen werden, wenn auch Corona bisher formell weder eine Selbstauflösung des alten Handballkreises noch die Wahl einer neuen Bezirksverwaltung zuließ. Dennoch war die designierte Bezirksverwaltung in die Rundenplanung bereits maßgeblich eingebunden.

Mit drei Drittbundesligisten, einer Mannschaft in der Oberliga Baden-Württemberg, einer Jugendmannschaft in der Meisterrunde der A-Junioren-Bundesliga sowie vier Jugendteams in der Oberliga geht der Handballkreis Pforzheim auf einem historischen Klassifizierungshoch in den neuen Bezirk über. Die neue Runde stellt Pforzheims Handballer dennoch finanziell vor große Bewährungsproben. Vor allem in den großen Ligen mit bis zu 18 Mannschaften wird es wegen Englischer Wochen schwierig werden, die Spielpläne einzuhalten. Es bleibt deshalb zu hoffen, dass alles planmäßig läuft, die Akteure verletzungsfrei und frei von Infizierungen bleiben und nicht etwa ganze Mannschaften in Quarantäne müssen.