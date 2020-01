Blau-Gelb lässt es krachen

Von Silas Schüller

Der HC Blau-Gelb Mühlacker hat beim Dreikönigsturnier des TSV Wiernsheim den zweiten Platz belegt. Das Team von Spielertrainer Kim Kallfass zeigte in der Lindenhalle durchweg gute Leistungen und zog verdient ins Endspiel ein.

Gegen den Titelfavoriten Salamander Kornwestheim hielten die Senderstädter gut mit und lagen zu Beginn mit 3:0 in Führung. Dann drehte der württembergische Landesligist auf und drehte das Spiel (12:11) im Laufe der Partie zu seinen Gunsten. Für die Gastgeber aus Wiernsheim endete das Turnier so wie es begonnen hatte – mit einer deutlichen Niderlage. Gegen die höherklassige Konkurrenz (Mühlacker, Sulzfeld/Bretten, Renningen) hatten die Männer von Stefan Hornitschek in Gruppe 1 keine Chance, dürften aber dennoch einige positive Erkenntnisse aus den Spielen mitgenommen haben.

