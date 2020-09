Vaihingen/Mühlacker (pm/md). Die Fußballer der SG Roßwag Mühlhausen werden die Vorrunde in Roßwag spielen und nicht wie geplant in Mühlhausen. Das teilt Abteilungsleiter Christian Schwab mit. Auf Nachfrage nennt er den Grund für den Entschluss: Der Platz in Mühlhausen sei viel zu hart und zu uneben. Trotz der Teilsanierung in der vergangenen Saison sei er in einem „furchtbaren Zustand“.