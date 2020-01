Von Lukas Huber

Enzberg steht mit einem Bein in der A-Klasse, darf aber nicht nachlassen

In 14 Spielen keine Niederlage, 14 Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Ispringen II – wer glaubt, die Viktoria Enzberg könnte den Aufstieg in die A-Klasse noch verspielen, muss verrückt sein. Auf die Frage, was denn noch schiefgehen könnte, muss selbst Trainer Sascha John kurz überlegen – zumal die Konkurrenz bisher nicht die konstanten Leistungen zeigte wie seine Truppe.

Aber: Auch er weiß, dass im Fußball alles möglich ist. Und dass nur Punkte zählen. Von denen hat Enzberg zwar schon viele, aber noch nicht genug, um die Rückkehr in die höhere Liga zu feiern. Deshalb ist es auch wichtig, dass John seine Jungs immer wieder auf den Boden zurückholt und sie auch in und nach der Winterpause mit intensiven Einheiten darauf trimmt, weiter Leistung auf dem Platz zu zeigen.

Wenn der Zeitpunkt im Laufe der Rückrunde gekommen ist, dass die Mannschaft rechnerisch von der Konkurrenz nicht mehr einzuholen ist, darf gefeiert werden. Danach – noch während der Runde – beginnt aber dann schon die Vorbereitung auf die nächste Saison. Trainer und Mannschaft sollten dann nicht nachlassen, denn sie können die verbleibenden Spiele nutzen, um an Taktik und Technik zu feilen und um Selbstvertrauen zu tanken. Die Verantwortlichen im Hintergrund müssen indes früh die Kaderplanung angehen.

Eins ist nämlich klar: Die A-Klasse ist, was die Gegner betrifft, deutlich stärker besetzt als die jetzige Liga. Und in diesem Feld muss sich das Team nach dem schon jetzt sehr wahrscheinlichen Aufstieg beweisen und zeigen, dass es dort auch wieder dauerhaft hingehört.