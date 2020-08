Von Lukas Huber

Die Posse um den Fehler im Spielberichtsbogen schadet beiden Vereinen

Wer die Pokal-Begegnung zwischen der SpG 08 Hellas Mühlacker und der SpVgg Zaisersweiher am Sonntag verfolgt hat, der weiß: Der 4:0-Sieg war verdient – auch in der Höhe. Doch nun könnte es passieren, dass die Widmann-Elf wegen des Fehlers beim Ausfüllen des Spielberichtsbogens aus dem Wettbewerb fliegt. Eine Posse, über deren Ausgang nun das Sportgericht zu entscheiden hat.

Sollte die SpG Recht bekommen, wäre das für Zaisersweiher ein mehr als unnötiges Ausscheiden, denn mit ein wenig mehr Sorgfalt im Vorfeld der Begegnung wäre der Fauxpas schlichtweg so nicht passiert – und das Team könnte sich in dieser Woche ganz normal auf die zweite Hauptrunde gegen den FV Tiefenbronn vorbereiten. Das steht aber jetzt nach dem Einspruch auf der Kippe.

Dass im Nachgang öffentlich auf Facebook über den Fall diskutiert worden ist – wobei die Nullachter auch ein Urlaubsfoto eines SpVgg-Spielers geteilt haben –, ist mehr als unglücklich und schadet letztlich dem Ansehen beider Vereine. Es wäre sicherlich eleganter gewesen, wenn sich die Verantwortlichen untereinander abgestimmt hätten. Möglicherweise hätte man im persönlichen Gespräch die Unstimmigkeiten aus dem Weg räumen und sich damit den Gang vor das Sportgericht sparen können – zumal der 08-Vorsitzende Sergio de Sousa erklärte, dass die SpG wegen vieler Urlauber gar nicht heiß darauf sei, die nächste Kreispokal-Runde zu spielen. „Wir wollen uns aber nicht verkackeiern lassen“, sagte er am Montag.

Was am Ende übrigbleibt, ist ein gestörtes Verhältnis zweier Ligakonkurrenten, die sich schon in ein paar Wochen wieder sehen werden– und hoffentlich bleibt es dann bei der sportlichen Auseinandersetzung auf dem Platz.