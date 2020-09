Sportfreunde feiern Derbysieg

Von Silas Schüller

Die Sportfreunde Mühlacker sind mit einem 5:1-Heimsieg in die Kreisklasse A1 Pforzheim gestartet.

Vor mehr als 100 Zuschauern kam die Mannschaft von Ehab Ahmad nach einem frühen Rückstand noch vor der Pause zurück und drehte das Spiel. Begünstigt durch einen Platzverweise für die Gäste hatten die Sportfreunde in der zweiten Hälfte keine große Mühe, ihre Führung zu verwalten. Am Ende vergaben Kai Müller und Co. noch einige hochkarätige Chancen, sodass sich der Türkische SV über die Höhe der Niederlage nicht beschweren konnte.