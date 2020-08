Pokalpartie endet vor dem Sportgericht

Von Lukas Huber

Maulbronn/Mühlacker. Eigentlich war die Pforzheimer Kreispokal-Begegnung zwischen der SpVgg Zaisersweiher und der SpG 08 Hellas Mühlacker eine ganz klare Sache: Mit einem deutlichen 4:0 ging die SpVgg, wie berichtet, auf heimischem Rasen hochverdient als Sieger aus dem Spiel, doch nun könnte die Disqualifikation folgen.

Grund ist offensichtlich ein Fehler beim Ausfüllen des Spielberichtsbogens, der der Spielgemeinschaft im Nachhinein aufgefallen war und die eine Manipulation witterte. „Mir ist es logisch nicht erklärbar, wie das passieren konnte“, bestätigt der SpVgg-Spielleiter Dieter Roller am Montag den Fauxpas, er beteuert aber: Es habe niemand auf dem Platz gestanden, der keine Berechtigung habe. „Wir hatten keineswegs die Absicht, das Spiel zu manipulieren.“

Noch am Abend nach dem Spiel meldet sich die Fvgg 08 Mühlacker auf der Plattform Facebook zu Wort und zweifelt an der Rechtmäßigkeit des Siegs der Heimmannschaft.

Heute Stand die nächste Pokalrunde auf dem Terminplan. Der Gegner heute war die hochfavorisierte SpVgg…. Gepostet von FVgg 08 Mühlacker e.V. am Sonntag, 16. August 2020

Das war passiert: In der 56. Minute wechselte Trainer Jürgen Widmann den Neuzugang Hüseyin Kücük ein, der die Trikotnummer neun trug und in der 90. Minute zum 4:0 traf. Auf dem Bericht war er allerdings mit der Nummer sechs eingetragen, die Neun hatte Pascal Biestmann, der am Knie verletzt ist und gar nicht vor Ort war. Der SpVgg-Verantwortliche, der für den Spielberichtsbogen zuständig war, habe hier ganz offenbar einen Fehler gemacht, sagt Dieter Roller.

Die Nullachter hatten sich noch am späteren Sonntagabend auf ihrer Facebook-Seite zu der Sache geäußert. „Der Gegner heute war die hochfavorisierte SpVgg Zaisersweiher. Das Spiel wurde 4:0 verloren“, heißt es in dem Post. „Was wir uns nur fragen, ist, wie ein Spieler in der 90. Minute ein Tor erzielen kann“, der gleichzeitig auf Instagram Fotos aus dem Urlaub veröffentlicht habe. „Fortsetzung folgt“, heißt es unter dem Beitrag des Mühlacker Clubs, unter dem das Bild des SpVgg-Spielers zu sehen war. Später wurde es entfernt.

In einer persönlichen Nachricht von Serio de Sousa, Vorsitzender der Fvgg 08 Mühlacker, an Axel Brüstle, Vereinschef in Zaisersweiher, die unserer Zeitung vorliegt, heißt es: „Wir werden jetzt gleich Einspruch einlegen“, denn es liege der Verdacht nahe, dass ein anderer mit dem Pass desjenigen Kickers gespielt habe, der im Urlaub weilt. „Darauf habe ich keine Reaktion erhalten“, erklärte de Sousa am Montag. „Wäre Zaisesweiher auf uns zugekommen, hätten wir vielleicht vom Einspruch abgesehen.“ Eine Entscheidung war am Montag noch nicht gefallen, der 08-Chef geht aber davon aus, „dass das Urteil schnell und klar fallen wird.“

Fakt ist, dass die nächste Runde am kommenden Wochenende über die Bühne gehen soll und Gegner der FV Tiefenbronn wäre. Ob Zaisersweiher oder 08 Hellas dann antreten wird, wird sich zeigen. „Egal, ob es absichtlich war oder nicht, das Spiel werden wir wohl verlieren“, vermutet Dieter Roller die Konsequenz.

Die Kommunikation über das soziale Netzwerk seitens der Nullachter hält er allerdings für nicht angebracht. „Uns ist die Verwechslung passiert, und wenn sie das anzeigen, dann geht die Sache zum Verband und letztlich ihren ganz normalen Gang vor das Sportgericht“, sagt er. Dass der Gegner zusätzlich noch den Weg über das soziale Netzwerk gewählt habe und es mit einem Urlaubsschnappschuss des Spielers gefüttert hat, verurteilt der SpVgg-Verantwortliche scharf. „Das ist für mich unterste Liga, ich finde, man sollte normal miteinander umgehen.“ Facebook sei für einen Fall wie diesen das falsche Medium. Sergio de Sousa findet es „interessant, dass wir jetzt kritisiert werden“. Schließlich habe Zaisersweiher einen Fehler gemacht und nicht die Spielgemeinscahft 08 Hellas.