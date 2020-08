Pokal-Streit zwischen SpG und SpVgg ist beigelegt

Von Lukas Huber

Enzkreis. Die SpVgg Zaisersweiher wird an diesem Sonntag gegen den FV Tiefenbronn um den Einzug ins Achtelfinale des bfv-Kreispokals Pforzheim mitspielen – das war zuletzt trotz des 4:0-Siegs gegen den A1-Klassen-Konkurrenten SpG 08 Hellas in der ersten Runde keineswegs selbstverständlich.

Wie berichtetet, hatte ein Verantwortlicher der SpVgg offensichtlich den Spielberichtsbogen falsch ausgefüllt und einen Spieler eingetragen, der sich im Urlaub befand und noch dazu verletzt ist. Daraufhin witterte Mühlacker eine Manipulation und legte Einspruch ein. Es sei nicht ausgeschlossen, dass ein Akteur auf dem Platz gestanden habe, der keinen Pass habe, lautete der Verdacht der neugebildeten Spielgemeinschaft aus den Nullachtern und dem FV Hellas. Die SpVgg hingegen beteuerte, dass sie keineswegs versucht habe zu betrügen, sondern dass einem Verantwortlichen lediglich ein Eintragungsfehler unterlaufen sei.

Es entfachte sich eine Auseinandersetzung, die teils öffentlich auf Facebook ausgetragen wurde und an der sich Verantwortliche, Spieler und Außenstehende beteiligten. Wie beide Vereine nun mitteilten, habe es nach dem Zwist ein klärendes Gespräch zwischen dem 08-Vorsitzenden Sergio de Sousa und dem SpVgg-Coach Jürgen Widmann gegeben. Daraufhin „haben wir intern beschlossen, den Einspruch gegen die Wertung des Pokalspiels zurückzunehmen“, teilte der Mühlacker Verein am frühen Freitagmorgen mit. Der Austausch „hätte sicherlich viel früher stattfinden sollen, dann hätte man viele unnötige Nebengeräusche verhindert“.

Der Fehler werde intern angesprochen, damit so etwas nicht noch einmal passiere, heißt es in einer Erklärung von Zaisersweiher in Richtung der SpG 08 Hellas Mühlacker. Der Blick richtet sich indes nach vorne: „Am Sonntag geht es also gegen den FV Tiefenbronn im Pokal, hier möchten wir natürlich ebenfalls als Sieger vom Platz gehen.“ Der Gegner kommt aus der Kreisklasse A2 Pforzheim und ist vergangene Saison beinahe abgestiegen – auf dem Papier also eine lösbare Aufgabe.

Ähnlich sieht es bei den Sportfreunden Mühlacker (A1) aus, die es auswärts mit den Sportfreunden Feldrennach (A2) zu tun haben. Rückblick: Als das Team aus dem Letten am vergangenen Wochenende nach der Erstrunden-Partie vom Platz ging, war es glücklich und erschöpft zugleich. Der Sieg gegen den FV Öschelbronn war ein harterkämpfter, denn die Entscheidung fiel erst ganz spät im Elfmeterschießen. Am Ende lag der A-Ligist mit 8:7 ein Tor vor dem Kreisligisten – und deshalb geht an diesem Sonntag, 16 Uhr, die Reise für die Elf von Trainer Ehab Ahmad weiter gegen die Fedrennacher.

Die schlossen die vergangene Runde auf dem sechsten Tabellenplatz ab und sind daher auf dem Papier etwa ebenbürtig. Der Sieg über den höherklassigen Gegner zuletzt dürfte Mühlacker Aufwind geben, doch Vorsicht ist geboten, denn Freunde des Fußballs wissen, dass Pokalwettbewerbe eigene Gesetze haben. Außerdem dürfte dieses Mal eine starke, temporeiche Halbzeit wie gegen Öschelbronn nicht reichen – in dem Spiel vergangene Woche lag Mühlacker zur Pause mit 3:0 vorne, nach 90 Minuten stand es aber 3:3, weil dem Team in der Gluthitze die Luft ausging.

Einen deutlich souveräneren Auftritt legte da der Türkische SV Mühlacker gegen den FV Knittlingen hin: Das A-Liga-Team von Trainer Hüsnü Gür schoss den frischgebackenen Kreisligisten mit 4:1 verdient ab, unter der Woche gab es dann noch ein 3:3 im Test gegen den VfB Vaihingen. Am Sonntag muss Mühlacker zum TV Gräfenhausen, der als B-Ligist ein machbarer Gegner zu sein scheint. Eigentlich hätten die Türken aber gegen den Kreisligisten FV Wildbad spielen müssen, doch die wurden nach ihrem 4:1-Sieg über den TV in der Vorwoche disqualifiziert. Laut dem Pokalspielleiter Ralf Schlafer haben sie zu oft eingewechselt.

Etwas Schwerer dürften es indes die Ötsheimer (A1-Klasse Pforzheim) haben, die gegen den Ligarivalen FV 09 Niefern antreten. Der TSV hat aber den Heimvorteil auf seiner Seite – und möglicherweise Rückenwind aus der 1. Runde in der Vorwoche. Die verlief mit einem 6:2-Sieg gegen den B-Klassen-Meister Viktoria Enzberg tor- und damit auch erfolgreich.