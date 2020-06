Ölbronn-Dürrn erinnert an Titel

Ölbronn-Dürrn (lh). „Heute auf den Tag genau vor vier Jahren gelang unserer SG zu ersten Mal in ihrer Geschichte der Aufstieg in die Kreisliga“, erinnerte am Freitag der Fußballverein aus Ölbronn-Dürrn auf Instagram. Damals gab es eine große Feier und im Jahr danach schaffte die Mannschaft unter Trainer Dietmar Dierlamm mit dem elften Platz den Klassenerhalt. In der Saison 2017/18 wurde die SG dann Letzter und musste zurück in die A-Klasse, in der sie bis heute um Punkte kämpft.