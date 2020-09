Eisingen (md). In der Kleinfeld-Landesliga Süd haben die Enzberger Fußballerinnen beim Saisonstart 1:1 (0:0) gegen den FSV Eisingen gespielt. Martina Vogel rettete mit ihrem Treffer in der 72. Minute den Punkt. Zuvor war Eisingen mit 1:0 in Führung gegangen (51.).