Keine Ansteckung: Illingen kann spielen

Illingen (md). Die Fußballer des SV Illingen können am Wochenende den heiß ersehnten Saisonauftakt bestreiten. Ein A-Jugendlicher der Fußballer hatte sich mit Corona infiziert und privat mit Spielern aus dem Kader des SVI getroffen, bevor sein Testergebnis vorlag (wir berichteten). Drei Tests waren daraufhin in Kooperation mit dem Gesundheitsamt vorsichtshalber veranlasst worden. Wie Fußballabteilungsleiter Christian Gruica am gestrigen Freitagabend sagte, seien alle Testergebnisse negativ. „Uns fällt ein Stein vom Herzen.“