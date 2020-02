Gegen VfB-Reserve: Nöttingen kassiert 1:6-Heimniederlage

Remchingen-Nöttingen (sil). Für die Oberliga-Kicker des FC Nöttingen hat das Pflichtspieljahr 2020 mit einer herben Enttäuschung begonnen: Am 19. Spieltag (Nachholspiel) verlor das Team von Michael Wittwer mit 1:6 gegen die Reserve des VfB Stuttgart.

Im Gegensatz zum Hinspiel, als die Lila-Weißen drei Punkte aus dem Robert-Schlienz-Stadion entführen konnten, tat sich die Wittwer-Elf am Samstag sehr schwer gegen den schwäbischen Aufstiegsaspiranten. In der ersten Halbzeit kassierten die Nöttinger durch Malik Batmaz (11.) und David Tomic (34./39.) drei Gegentreffer, womit die Partie so gut wie entschieden war.

Der 1:3-Anschlusstreffer (71.) von Mario Bilger ließ die Hausherren noch einmal kurz hoffen, doch spätestens mit dem vierten Stuttgarter Tor, das Nikos Zografakis fast im Gegenzug besorgte, herrschten klare Verhältnisse. In der Schlussphase machte Stuttgart durch Marcel Sökler (84.) und Nick Bätzner (90.) das halbe Dutzend voll und verdrängte die Kickers vom Platz an der Sonne. Der FC Nöttinger steht unterdessen auf dem neunten Rang und damit genau im Tabellenmittelfeld.