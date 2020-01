Freude bei VfB-Fans: Fritzle besucht Mühlacker

Mühlacker (sil). Der Besuch des VfB-Maskottchens „Fritzle“ hat am Sonntag viele kleine und große Stuttgart-Fans ins Mühlacker Autohaus Metzger gelockt. Dort fand am Wochenende das alljährliche „Angrillen“ statt, welches heuer vor allem junge Familien in die Industriestraße 118 zog.

Eigentlich wollte der Geschäftsführer Wolfgang Metzger das bekannte Krokodil bereits im Vorjahr begrüßen, doch damals kam ein Auftritt mit den Profis dazwischen. Gestern gab es für den tierischen Club-Botschafter keine anderweitigen Termine, schließlich befinden sich die Kicker mit dem roten Brustring noch in der Winterpause und legen erst am 29. Februar in der Liga wieder los.

So konnte sich Fritzle in aller Ruhe den die Fans aus dem Raum Mühlacker widmen, die teilweise mit Trikot und Schal erschienen sind. Max Schmid hatte indes einen Mini-Fritzle dabei, den er dem Original stolz präsentierte. Freilich durfte auch ein Beweisfoto (siehe Bild) nicht fehlen, weshalb sein Papa schnell das Handy zückte und die „spannende“ Begegnung dokumentierte. Eine gute Stunde stand das Krokodil den Besuchern für Fotos und Autogramme zur Verfügung, die Kommunikation verlief dabei eher einseitig.

Wie der Begleiter des Maskottchens immer wieder betonte, können Krokodile bekanntlich nicht sprechen, und ebenso verhalte es sich mit dem schwäbischen Exoten. Daher konnte der Stargast zwar auf die Wünsche, aber nicht auf die Fragen der Fans eingehen.