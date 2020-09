Aus dem Nebel auf den Triglav

Von Lukas Huber

Kranjska Gora. Es war ein magischer Moment, als der Triglav – mit 2864 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Berg in Slowenien – auf einer Autofahrt in meinem Urlaub anfang September vor mir auftauchte. Seine rund drei Kilometer breite Nordwand war von weit her sichtbar, und als sie sich vor mir aufbaute, fiel rasch mein Entschluss: Ich muss dort hinauf ! Um es gleich zu verraten: Wenige Tage später, am 8. September, stand ich oben und blickte über eine beeindruckende Bergkulisse, die aus einer dichten Wolkendecke ragte.

Insgesamt habe ich an dem Tag in rund 10,5 Stunden knapp 14 Kilometer und mehr als 4000 Höhenmeter zu Fuß zurückgelegt. Zur Veranschaulichung: Das wäre etwa fünfmal das Empire State Building in New York hoch und runter.

