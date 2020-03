Zum Einkaufen: Mühlacker Citymanagerin initiiert Online-Plattform

Mühlacker (ts). Die Zeiten, in denen Familien unbeschwert durch die Mühlacker Innenstadt schlendern und shoppen konnten, sind wegen der Corona-Krise fürs Erste vorbei. Das ist ärgerlich für die potenziellen Einkaufsbummler, aber noch schwerwiegender und – je nach Dauer des Öffnungsverbots – sogar existenzbedrohend für Einzelhändler und Gastronomen.

In vielen Geschäften in Mühlacker, die geschlossen haben, können Kunden jetzt weiterhin bei ihnen einkaufen – nur eben digital. Unterstützung bietet eine zentrale Online-Handelsplattform, in die Citymanagerin Anna-Maria Fritz knapp 50 Unternehmen eingespielt hat.

Wie sie funktioniert, lesen Sie in einem ausführlichen Artikel in unserer Ausgabe am Freitag oder digital.