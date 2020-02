Zu schnell gefahren: Unfall zwischen Ölbronn und Dürrn

Ölbronn-Dürrn (pol). Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall am Mittwochabend auf der Kreisstraße 4525 zwischen Ölbronn und Dürrn gefordert.

Wie das Polizeipräsidium Pforzheim berichtet, war ein 33-Jähriger, der gegen 17.30 Uhr in Richtung Dürrn fuhr, offenbar, weil er zu schnell gewesen war, in einer scharfen Kurve mit dem Heck seines Dacia in den Gegenverkehr geschleudert. Dabei prallte er mit dem Renault eines 22-Jährigen zusammen. Beide Fahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden summiert sich laut Polizei auf etwa 20 000 Euro.