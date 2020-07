Ziegelei: Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen

Von Thomas Sadler

Mühlacker. Auch wenn nichts zu sehen ist und das alte Ziegeleigelände noch brachliegt, so machen die Vorbereitungen zur Bebauung der Fläche hinter den Kulissen durchaus Fortschritte. Noch in diesem Jahr, glauben die Investoren, komme es zu den Kaufvertragsabschlüssen.

Ein Wohngebiet mit 544 Wohneinheiten für rund 1200 Einwohner soll nach dem jetzigen Entwurf auf dem ehemaligen Ziegeleiareal entstehen (unsere Zeitung hat berichtet). Außerdem sind Märkte von Aldi, Edeka und Toom vorgesehen. Darüber hinaus umfasst die Planung Flächen für einen Kindergarten und ein Seniorenzentrum.

Vor Lärm sollen die künftigen Bewohner der alten Ziegelei durch einen 350 Meter langen, rund 40 Meter breiten und 15 Meter hohen Wall geschützt werden, der ein „hochwertiges Wohnen“ ermögliche, wie Bürgermeister Winfried Abicht Ende Mai in einer Sitzung des Gemeinderats sagte. Indes war schon damals nicht klar, ob die Firma Craiss an der Vetterstraße bleiben oder umziehen wird.

