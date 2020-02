Zeemann räumt Laden an der Drehscheibe

Nach zehn Jahren im Einkaufszentrum Drehscheibe hatte die Zeeman-Filiale am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet, und ob es für die Textilkette, die in 1200 Märkten in mehreren europäischen Ländern vor allem preiswerte Bekleidung für Kinder und Erwachsene anbietet, in Mühlacker weitergehen wird, ist ungewiss.

Die Hoffnung der vier Mitarbeiterinnen: ein Neuanfang an neuem Standort in der Innenstadt, und dafür haben sie in den vergangenen Wochen mit Unterschriftenlisten um den Beistand der Kunden gebeten. Über 800 haben unterschrieben.

Die Zeeman-Fläche sei bereits „attraktiv nachvermietet“, sagt Falk Herrmann, zuständiger Projektleiter der Hamburger Concept Immobilien Projektentwicklungs GmbH, die das Einkaufszentrum 2018 übernommen hatte.

