Zecken: „Es ist weiter Vorsicht geboten“

Von Ulrike Stahlfeld

In Corona-Zeiten sind Aktivitäten in freier Natur beliebter denn je. Wer allerdings Wiesen durchstreift oder im Wald unterwegs ist, sollte auf Zecken achten, sagt Dr. Brigitte Joggerst, die Leiterin des Gesundheitsamts.

Zecken sind Spinnentiere. In Deutschland sind rund 20 Arten heimisch. Welche Krankheiten übertragen die Tiere ?

Zecken können durch ihre Stiche Erreger, Bakterien oder Viren, übertragen. Diese können beispielsweise die Infektionskrankheiten Frühsommer-Meningoenzephalitis – FSME –, die durch Viren verursacht wird, und die Borreliose, die durch Bakterien verursacht wird, auslösen. Dazu kommen Fleckfieber, Babesiose und Anaplasmose, die in Deutschland bislang jedoch nicht oder nur selten beobachtet wurden.

Der Enzkreis gehört seit Jahren zu den FSME-Risikogebieten. Wie sieht es bislang aus ?

Wir hatten im vergangenen Jahr vier gemeldete Fälle und dieses Jahr bislang drei. Dennoch kann natürlich keine Entwarnung gegeben werden. Es ist weiter Vorsicht geboten.

Gibt es dieses Jahr besonders viele Zecken ?

Untersuchungen des Instituts für Tierhygiene der Uni Leipzig haben gezeigt, dass es bislang eher ein „ganz normales Zeckenjahr“ ist. Vermutlich liegt die öffentliche Wahrnehmung von „vielen Zecken“ eher daran, dass die Leute bei dem schönen Wetter im Frühjahr mehr draußen in der Natur waren und so auch mehr Zecken am Menschen gefunden wurden. Auch die Corona-Krise dürfte dazu beigetragen haben, dass durch die Schließung von Sportstätten und anderer Freizeittreffs mehr Menschen in Parks und Wäldern unterwegs waren.

Wie können sich Ausflügler schützen ?

Bei Spaziergängen in Wald und Flur sollte Kleidung getragen werden, die möglichst hell ist und die Haut vollständig abdeckt. Vor allem lange Hosen und Ärmel sowie feste Schuhe sind zu empfehlen. Nach dem Aufenthalt im Freien sollte der Körper gründlich nach Zecken abgesucht werden. Wer viel draußen ist, sollte außerdem zur FSME-Impfung gehen, sie bietet schon nach zwei Impfdosen einen 98-prozentigen Schutz. Gegen Borreliose gibt es keine Impfung.