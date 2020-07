Wiernsheim (pol). Zwei Verletzte und einen Sachschaden von rund 20000 Euro hat ein Zusammenstoß am Montag in Wiernsheim gefordert. Wie das Polizeipräsidium Pforzheim mitteilte, war eine 67-Jährige, die gegen 13 Uhr in den Kreuzungsbereich der Schanzstraße und Pilcherstraße einfuhr, mit ihrem VW in den von rechts kommenden Seat einer 37-Jährigen geprallt. Die VW-Fahrerin und ein siebenjähriges Mädchen im Seat wurden jeweils leicht verletzt.