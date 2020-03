Wiernsheim (pm). Das Coronavirus bremst jetzt auch den Bürgerbus in Wiernsheim aus. „Zum Schutz unserer Fahrerinnen, Fahrer und Fahrgäste stellen wir ab Montag, 23. März, den Linienbetrieb bis auf weiteres ein“, heißt es in einer am Wochenende verschickten Mitteilung. Es sei nicht möglich, im Bürgerbus die aktuell geltenden Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.