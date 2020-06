Wiernsheim braucht Ökopunkte

Wiernsheim (fg). Die Gemeinde Wiernsheim benötigt Ökopunkte. Deshalb sollen in Iptingen Trockenmauern wiederhergestellt und Büsche entfernt werden. Den Auftrag in Höhe von 150000 Euro hat der Gemeinderat jetzt vergeben. Wie Bürgermeister Karlheinz Oehler durchblicken ließ, habe er Zweifel an dem Nutzen der Maßnahme. Die Gemeinde brauche aber die Ökopunkte. Er hätte sich vielmehr gewünscht, an einem anderen Standort Trockenmauern zu bauen. „Südausrichtung, ein Paradies für Eidechsen“, so Oehler. Aber: „Hier gibt es keine Ökopunkte.“