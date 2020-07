Unfall beim Abbiegen

Wiernsheim (pol). Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von 12000 Euro: die Bilanz eines Zusammenstoßes am Donnerstagmorgen in Wiernsheim. Nach Polizeiangaben hatte ein 35-Jähriger, der mit seinem Mercedes mit Anhänger von der Wurmberger Straße nach links in die Daimlerstraße abbiegen wollte, den Mazda einer 22-Jährigen übersehen.