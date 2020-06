Traktordemo gegen neues Baugebiet

Von Stefan Friedrich

Wiernsheim. Soll mit dem Bebauungsplan „Mühlackerstraße“ in Wiernsheim ein neues Baugebiet erschlossen werden oder nicht? Darüber sollen die Bürger am 28.Juni entscheiden. Die „Liste Land“ hat sich dagegen positioniert und für ihre Argumente am Samstag mit einem Konvoi aus knapp 30 Traktoren demonstriert.

„Jeder soll natürlich entscheiden, wie er möchte“, versicherte Katharina Flattich, neben Anja Sadler-Glos, Jörg Blessing und Harald Pflüger eine der Initiatorinnen dieser Demonstration. Sie hoffen darauf, dass die Mehrheit ihre Ansicht teilt und sie eben keine laute Minderheit sind, wie auf einem Transparent zu lesen ist. Deshalb ist ihr Hauptanliegen auch, „dass die Leute hingehen und abstimmen“, so Flattich.

Konkret geht es dabei um eine Fläche von 2,4 Hektar, die bebaut werden soll. Als Fraktion werbe die „Liste Land“ ohnehin schon immer für weniger Flächenverbrauch und Klimaschutz, erklärte Sadler-Glos. Das wolle sie auch in diesem Fall wieder tun, zumal das neue Baugebiet aus ihrer Sicht eigentlich vollkommen überflüssig sei.

Schon einmal, im Rahmen eines Vortrags, haben die Gegner des neuen Baugebiets die Bürger darauf aufmerksam machen wollen, dass es – demografisch gesehen – „in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr Einfamilienhäuser gibt, die zum Verkauf stehen, als Familien, die welche suchen“, betonte Sadler-Glos. Die Folge wären dann leerstehende Wohnhäuser, ein Aspekt, der derzeit „viel zu wenig beachtet“ werde.

Wie viele Bürger sie bei diesem Anliegen schon auf ihrer Seite haben, sei dennoch schwer zu sagen, räumten die Organisatoren der Demo ein. Natürlich habe sie Verständnis für junge Familien, gerade auch für die Einheimischen, die darauf hoffen, in dem neuen Baugebiet Wohnraum zu finden können, bemerkte Katharina Flattich. Allerdings kritisierte sie in dem Zusammenhang auch die Gemeindeverwaltung. Deren Versäumnis sei es, zumindest einen Teil der bereits bestehenden Bauplätze nicht in ausreichendem Maße für die eigene Bevölkerung zurückgehalten zu haben. „Es wurde immer so kommuniziert, dass man das machen wollte, aber geschehen ist das nicht“, pflichtete ihr Sadler-Glos bei. Dass im Gebiet „Kohlplatte III“ in Wiernsheim bereits viele Einheimische bauen, was laut Sadler-Glos gerne als Gegenargument angeführt werde, könne man so nicht gelten lassen. „Da sind auch viele darunter, die schon ein Haus haben und neu bauen.“ Auch damit werde dann das eigentliche Ziel nicht erreicht: jungen Familien Bauland zur Verfügung zu stellen.

Für ihr Anliegen haben die Organisatoren der Demonstration 27 Mitstreiter gewonnen, die mit ihren Traktoren gekommen sind, viele von ihnen auch mit Begleitpersonen. Auf den an den Traktoren befestigten Transparenten waren dabei Appelle unter anderem zum Klimaschutz und für den Erhalt des Bodens zur landwirtschaftlichen Nutzung zu lesen. Rund eineinhalb Stunden waren sie im Konvoi unterwegs, Traktor an Traktor; ein Konvoi, der vormittags auf dem Biolandhof Blessing startete, dann über Feldwege und Ortsstraßen nach Wiernsheim und Serres führte. Eigentlich wollte die Demonstranten auch noch Iptingen anfahren, das war aus Gründen der Streckenführung allerdings nicht möglich.