Heftiger Zusammenstoß in Pinache

Wiernsheim-Pinache (pol/pm). Am späten Mittwochabend hat sich im Wiernsheimer Ortsteil Pinache ein Unfall ereignet, bei dem drei Menschen teils schwer verletzt wurden.

Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Pforzheim berichtete, fuhr ein 30-jähriger Fiat-Fahrer gegen 22 Uhr von der Großglattbacher Straße aus in die Kreuzung mit der Plattenstraße ein und nahm dabei einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer die Vorfahrt. Durch den heftigen Zusammenstoß kippte der Fiat um und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Dabei zog sich der 30-jährige Mann am Steuer schwere Verletzungen zu, er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Mercedes-Fahrer und seine 49-jährige Beifahrerin wurden mit leichteren Verletzungen ebenfalls in eine Klinik eingeliefert. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizeipräsidium Pforzheim auf insgesamt etwa 15000 Euro.

Vom Deutschen Roten Kreuz waren ein Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und die ehrenamtlichen „Helfer vor Ort“ im Einsatz.