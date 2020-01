Fußgänger neben dem Zebrastreifen angefahren

Wurmberg (pol). Bei einem Unfall am Dienstag in Wurmberg hat ein 33-jähriger Fußgänger leichte Verletzungen erlitten. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann, als er gegen 13 Uhr die Uhlandstraße überqueren wollte, nicht direkt den Zebrastreifen benutzt, sondern ein Stück daneben die Fahrbahn betreten. Hier wurde er vom Wagen eines 20-Jährigen erfasst, der nach Einschätzung der Polizei wohl nicht erkannt hatte, dass der Fußgänger über die Straße wollte. Leicht verletzt wurde der 33-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.