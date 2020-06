Oehler bringt Enteignungen ins Spiel

Von Frank Goertz

Wiernsheim. Enteignung – ein scharfes Schwert präsentierte Wiernsheims Bürgermeister Karlheinz Oehler am Mittwoch seinen Gemeinderäten. Dieses Instrument sei die Ultima Ratio, Besitzer brachliegender Grundstücke zu zwingen, diese für eine Bebauung freizugeben. Damit fügte Oehler der Auseinandersetzung, wie sich die Gemeinde in Sachen Baulanderschließung entwickeln soll, eine neue Facette hinzu. Der aktuelle Konflikt gipfelt in einem Bürgerentscheid am 28. Juni, in dem es darum geht, ob eine 2,4 Hektar große Fläche am Ortsausgang Richtung Pinache Acker bleibt oder Bauland wird.

Parallel zu dieser Auseinandersetzung hat sich in der Plattengemeinde ein Arbeitskreis „Innerörtliche Verdichtung“ gebildet. Außerdem hat Bürgermeister Oehler selbst eine Umfrage in den Gebieten gestartet, in denen es einen gültigen Bebauungsplan und brachliegende Grundstücke gibt. Das ernüchternde Ergebnis präsentierte er am Mittwoch dem Gemeinderat und zeigte einen Ausweg auf. „In den Gebieten, in denen es einen Bebauungsplan gibt, gibt es 69 unbebaute Grundstücke“, berichtete Oehler. Allerdings: „Kein einziger Besitzer ist bereit, diese Flächen zeitnah zu bebauen oder zu verkaufen.“ Der Gemeinderat solle sich Gedanken machen, ob Wiernsheim nicht den Druck erhöhe, indem die Kommune alle bestehenden Bebauungspläne so ändere, dass in ihnen ein Baugebot verankert wird. Diese Möglichkeit biete Paragraf 176 des Baugesetzbuches. „Auf dem reitet ja immer Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer rum“, so Oehler. „Ich halte nichts von ihm, weil er ein Populist ist.“ Aber die Gedankenspiele, einen Bauzwang durchzusetzen, indem in den Bebauungsplänen nachträglich ein Baugebot verankert wird, will er nicht einfach als billigen Populismus vom Tisch wischen. Der Paragraf 176 bietet den Kommunen ein Arsenal an Möglichkeiten, damit die freien Grundstücke bebaut werden. Am Ende steht die Enteignung des Grundstücksbesitzers – natürlich gegen eine entsprechende Entschädigung. „Auf Basis dieser Rechtsgrundlage könnten wir den Druck auf die Besitzer brachliegender Grundstücke erhöhen“, so Oehler. „Das sollten wir demnächst im Arbeitskreis Innerörtliche Verdichtung besprechen.“

Dieses Bauzwang-Instrument, so Oehler, funktioniere nicht bei Freiflächen im Ortskern. „Dort gibt es keinen Bebauungsplan. Also können wir auch nichts ändern.“ Der Gemeinde beziehungsweise dem Arbeitskreis „Innerörtliche Verdichtung“ bleibe nichts anderes übrig, als an die Grundstücksbesitzer zu appellieren. Ob diese Appelle auf fruchtbaren Boden fallen, bezweifelt Hayo Raich (SPD): „Ich habe mich mit vielen Bürgern unterhalten. Die wollen die innerörtliche Verdichtung nicht und viel lieber die Freiflächen behalten.“

Jenseits vom Thema Bebauung machte Oehler noch auf ein anderes Phänomen aufmerksam: „Wir haben im Ortskern viele große Häuser, in denen nur eine Person wohnt. Für die Statistik gelten die Grundstücke als bebaut. Trotzdem liegt hier eine asoziale Nutzung vor.“ In diesen Fällen Lösungen zu finden, gehöre zu den Aufgaben des Arbeitskreises „Innerörtliche Verdichtung“.

Während hier aber nicht mit schnellen Ergebnissen zu rechnen ist, fällt eine Entscheidung bereits in etwas mehr als zwei Wochen: Dann steht der Bürgerentscheid zum Bebauungsplan „Mühlackerstraße“ an. Die Initiatoren wollen, dass Ackerland am Ortsausgang Richtung Pinache Ackerland bleibt. Sie haben auf einem Grundstück Richtung des Ortsteils auch einen „Werbewagen“ aufgestellt, der auf ihr Anliegen aufmerksam macht.

Hier kam am Mittwochabend im Rat die Frage auf, ob er an dieser Stelle zulässig sei. Schließlich habe der Gewerbeverein zuletzt Schilder außerhalb des Ortes entfernen müssen, die auf die Leistungsschau „Platte pur“ hingewiesen haben. „Richtig“, sagte Oehler. „Wir haben schon mit dem Landratsamt gesprochen und der Liste Land (sie unterstützt das Bürgerbegehren, Anm. d. Red.) mitgeteilt, dass der Wagen rechtswidrig ist.“ Damit nicht genug: Er sei auch gefährlich. „Ich bin letztens mit einem entgegenkommenden Autofahrer fast zusammengerauscht, weil ich nach rechts auf das Schild statt auf die Straße geguckt habe“, gestand Oehler. „Wenn hier was passiert, ist der Besitzer des Grundstücks, auf dem der Wagen ohne Genehmigung steht, haftbar.“

Das Ergebnis des Bürgerentscheids am 28. Juni scheint derzeit noch völlig offen zu sein. Da in Corona-Zeiten eine Info-Veranstaltung ausgeschlossen ist, haben sich alle Beteiligten darauf geeinigt, ihre Argumente in einer Beilage zu präsentieren, die über das Amtsblatt in dieser Woche an alle Haushalte verteilt werden sollte. Hier gab es einige Pannen. So berichteten Gemeinderäte, dass etwa in Pinache von einer „Vollverteilung“ keine Rede sein könne, während andere Abonnenten zwar ihr Amtsblatt bekommen hätten – aber ohne Informationsbeilage zum Bürgerentscheid. „Wir haben schon beim Verlag reklamiert. Er muss dieses Problem lösen und nachbessern“, versprach Oehler.