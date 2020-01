Wiernsheim (pm). Am Sonntag, 19.Januar, gibt es ab 14.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Wiernsheim an der Hindenburgstraße 23 eine Lesung aus dem „Hosentaschenbüchle“ mit Kaffee und musikalischer Umrahmung.

Auf Initiative von Hildegard Schnetz-Frangen, Familienbeauftragte des Dekanats Mühlacker, haben Menschen aus Wiernsheim und Umgebung Geschichten aus ihrem (Familien-)Leben notiert und geteilt. Daraus entstanden vier kleine Hefte, die man bequem in der Hosentasche mitnehmen kann. Telefonische Anmeldung zum Kaffeenachmittag unter 07044/ 5956.