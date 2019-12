FDP-Abgeordneter lädt zur Sprechstunde nach Iptingen

Wiernsheim-Iptingen (pm). Professor Erik Schweickert, FDP-Landtagsabgeordneter des Enzkreises, lädt an diesem Donnerstag, 19 Uhr, zu einer Sprechstunde in die Gaststätte in der Kreuzbachhalle in Iptingen ein. Aktuelle Themen und Anliegen können dabei in entspannter Atmosphäre angesprochen und diskutiert werden.