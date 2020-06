Enteignung als scharfes Schwert

Von Von Frank Goertz

Neue Facette im Konflikt um die Baulandentwicklung von Wiernsheim: Bürgermeister Karlheinz Oehler weist auf eine Möglichkeit hin, unbebaute Grundstücke nutzbar zu machen.

Enteignung – dieses scharfes Schwert präsentierte Oehler am Mittwoch seinen Gemeinderäten. Dieses Instrument sei die Ultima Ratio, Besitzer brachliegender Grundstücke zu zwingen, diese für eine Bebauung freizugeben. Allerdings müssten dafür alle Bebauungsplane geändert werden, um einen „Bauzwang“ zu erreichen. Und im Ortskern bleibt die Waffe stumpf.

Auf jeden Fall fügte Oehler der Auseinandersetzung, wie sich die Gemeinde in Sachen Baulanderschließung entwickeln soll, eine neue Facette hinzu. Der aktuelle Konflikt gipfelt in einem Bürgerentscheid am 28. Juni, in dem es darum geht, ob eine 2,4 Hektar große Fläche am Ortsausgang Richtung Pinache Acker bleibt oder Bauland wird.

