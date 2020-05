Wiernsheim (pol). Obwohl er vermutlich beim Rangieren einen Sachschaden von etwa 2500 Euro verursachte, hat sich ein Unfallfahrer aus dem Staub gemacht, der am Dienstag zwischen 15 und 20 Uhr in einer Garageneinfahrt an der Bergstraße einen in der Einfahrt geparkten BMW beschädigte. Das Polizeirevier Mühlacker sucht jetzt Zeugen, die unter der Telefonnummer 07041/96930 Hinweise zu dem Vorfall geben können.