Wiernsheim (joy). In der Lindenstraße, im Bereich vor dem Kindergarten, ist eine Fahrbahnveränderung geplant. Im Februar finde ein Termin mit einem Ingenieurbüro statt, informierte Bürgermeister Karlheinz Oehler im Gemeinderat. „Ich will eine bauliche Veränderung, so dass dort langsamer gefahren werden muss“, betonte er.