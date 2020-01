Alfred Schüle bleibt ehrenamtlicher Richter

Wiernsheim (joy). Der Gemeinderat Wiernsheim hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, dass der Iptinger Alfred Schüle weiterhin als Schöffe das Amt des ehrenamtlichen Richters übernehmen darf. Der 68-Jährige ist bereits seit 2015 in dieser Funktion tätig und hat gegenüber der Gemeinde den Wunsch geäußert, dass er die ehrenamtliche Arbeit auch für die nächsten fünf Jahre ausführen möchte. Der ehemalige Postbeamte Schüle gehörte bis zum vergangenen Jahr ebenfalls dem Wiernsheimer Gemeinderat an und wurde im Juli nach zehn Jahren verabschiedet.